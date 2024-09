Documentaire

Depuis plus d’un demi-siècle Marc Jasinski plonge dans les eaux troubles et glacées d’une rivière souterraine à la sortie des Grottes de Han en Belgique, une grotte visitée par des centaines de milliers de touristes chaque année. Ce qu’il a remonté du lit de la rivière forme un véritable trésor ; parures en or, épées et haches de bronze, fibules, poterie et innombrables autres objets datant de l’âge du bronze jusqu’aux temps modernes. Ce n’est que depuis quelques années seulement que ce site archéologique commence à être étudié par les scientifiques qui le classent d’ores et déjà parmi les sites majeurs de l’âge du bronze au niveau européen. Mais pourquoi tous ces objets se trouvaient-ils au fond de cette rivière souterraine ? Un documentaire de Philippe Axell.