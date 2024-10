Article

Le tir sportif est une discipline qui rapporte le plus de médailles à la France lors des Jeux Olympiques. Et pourtant le tir sportif semble encore être mal connu voire mal vu par les non-initiés. Qu’est réellement le tir sportif ?

Le tir sportif : qu’est-ce que c’est ?

Le tir sportif a parfois mauvaise réputation. Sport violent, dangereux? Pas du tout. Le tir sportif est avant tout un sport de précision, de réflexion et de maîtrise de soi. A noter que le tir sportif se place directement troisième après le tennis et le golf dans la catégorie des sports individuels les plus pratiqués. Il comprend de nombreuses disciplines et peut être pratiqué à n’importe quel âge.

Le tir sportif est surtout connu grâce à ces disciplines olympiques : pistolet 10, 25 et 50 mètres, carabine 10, 50 et plateaux avec le skeet olympique, la fosse olympique et le double trap. Le règlement et la sécurité sont très strictes. Chaque moment du tir (la prise en main de l’arme, la position du tireur…) est très codifié pour que tireurs comme arbitres, dirigeants et spectateurs soient toujours en sécurité.

Le tir sportif est idéal si vous souhaitez vous détendre et vous calmer. Loin d’être des hystériques qui tirent sur tous ce qui bougent, les tireurs professionnels sont des gens très calmes et réfléchis. Afin d’atteindre une cible lointaine, il est obligatoire de vider son esprit, de réguler sa respiration pour qu’elle soit la moins gênante possible et de ne pas trembler.

Concentration et immobilité sont les maîtres mots de ce sport. Une des nombreuses disciplines saura répondre à vos attentes. Couché, debout ou à genou, à 10 mètres ou à 300 mètres, avec une carabine, une arbalète ou une arme ancienne…, tir sur cible ou silhouette, le choix est vaste.

Pour commencer il suffit de s’inscrire à la Fédération Française de Tir. Avec votre licence, vous pourrez intégrer l’un des 1600 clubs de tir sportif pour commencer à vous familiariser avec le tir.

Les différentes disciplines

Tir sportif : carabine, pistolet, arbalètes, armes anciennes, à 10 mètres, 50 mètres, à genou, debout…, les disciplines du tir sportif sont multiples.

Mais c’est peut-être la discipline « plateaux » qui est la plus diffusée à la télévision lors des Jeux Olympiques. Elle comprend la fosse olympique, le skeet olympique et le double trap. La fosse olympique voit 6 tireurs s’affronter. La fosse est située à 15 mètres. Le tireur doit déclencher le lancement par microphone. Il épaule le fusil et tire.

Le Skeet olympique, lui, se pratique sur un parcours. Deux cabanes de lancement de plateaux sont distantes de 40 mètres. Les tireurs se déplacent sur 7 postes de tir en arc de cercle pour viser des plateaux simples ou doubles, c’est-à-dire lancés simultanément des deux postes.

Enfin, dans le double trap, les tireurs ne disposent que d’une cartouche. Comme dans la fosse olympique, la fosse est située à 15 mètres mais 2 plateaux sont lancés sur les 5 postes de tir.

En dehors des Jeux Olympiques, il existe des disciplines du tir très ludiques ou pour les passionnés. Il est possible par exemple de tirer sur une cible mobile qui représente souvent un sanglier. La cible, fixée sur un rail, passe 2 fois devant le tireur lentement et rapidement. Le tireur est obligé de tirer la cible à chaque passage et doit attendre de voir la cible pour épauler et viser.

Le tir sur silhouettes métalliques, en forme de poulet, cochon, dindon ou mouflon, est aussi très spectaculaire. Il faut renverser la cible pour valider son tir. Le tir sportif de vitesse est peut-être la discipline la plus dynamique de ce sport. Il s’effectue contre la montre, statique ou en mouvement. La distance avec la cible varie de 10 à 70 mètres.

Enfin, les passionnés d’armes anciennes ont aussi la possibilité de refaire fonctionner les armes d’origine, à mèche, silex ou percussion.

Le tir sportif : comment s’inscrire

Le tir sportif peut se pratiquer dès 8 ans. Depuis 20 ans, les écoles de tir initient les jeunes à la pratique du tir selon la méthode nationale d’initiation conçue par la Fédération Française de Tir. La formation comporte 7 niveaux d’apprentissage : de la découverte des règles de sécurité à la maitrise des divers disciplines.

Les valeurs du sport, dépassement de soi, respect, contrôle de soi, esprit d’équipe, fraternité sont enseignées pour former des tireurs responsables. La licence valable une année, permet à la fois d’acquérir une arme à titre sportif, de s’assurer, d’être encadré par des professeurs compétents et d’avoir accès aux compétitions.

Aujourd’hui, le tir sportif regroupe plus de 140 000 licenciés dont 5 000 compétiteurs et 200 compétiteurs de niveau international. Les tireurs français ont déjà gagné 9 médailles aux Jeux Olympiques. Le tir sportif est un sport qui sort de l’ordinaire. C’est un bon moyen d’apprendre à maîtriser ses émotions et de rester zen.