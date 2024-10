Documentaire



Aujourd’hui nous partons à la découverte de la maternité de niveau 3 du CHU de Rouen. Ouverte 24 heures sur 24, elle accueille tous les cas les plus préoccupants de grossesses pathologiques et de naissances dites « à risques ». La jeune Amélie occupe depuis peu le poste de gynécologue obstétricienne : elle est en permanence face à des décisions à prendre, où une erreur d’évaluation peut-être fatale. Franck, lui, est sage-femme depuis 6 ans, et même s’il met au monde des bébés tous les jours, il vit toujours son métier avec autant de passion. Des cas plus ou moins compliqués se présentent ! Au quotidien vous allez découvrir qu’accoucher ne se fait pas toujours facilement. Les équipes de cette maternité se démènent pour que ces couples puissent devenir parents et vivre le plus beau jour de leur vie.