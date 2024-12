Documentaire

Les porcs-épics d’Amérique tirent leur nom de leur revêtement épineux et vivent dans les forêts et les régions boisées du continent Nord Américain et d’Amérique du Sud. Ce sont des animaux robustes, à la tête émoussée et arrondie, au museau charnu et mobile, au pelage composé d’épines épaisses, cylindriques ou aplaties, mêlées à de longs poils doux. Leur queue puissante les aide à s’équilibrer lorsqu’ils se trouvent au sommet des arbres. Ils mangent de l’écorce, des feuilles, des aiguilles de conifères, mais aussi des racines, des tiges, des baies, des graines, des noix, des herbes et des fleurs. Certains peuvent même manger des insectes et des petits reptiles.