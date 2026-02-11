Au milieu des vignes et à quelques encablures du lac, le village de Corsier se prépare à l’un des rares évènements qui réunit tous ses habitants chaque année. Enfants, parents, organisateurs, tout le monde est à pied d’œuvre pour être prêt le jour j et cette année on a fait les choses en grand vu qu’il s’agit de la 30ème édition.