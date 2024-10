Documentaire



Le modèle agricole français est-il a bout de souffle ? L’ensemble du secteur traverse une crise sans précédent. En 20 ans le nombre d’exploitations a été divisé par deux, et le mouvement s’accélère. Surproduction, baisse des prix, normes environnementales, la vie des agriculteurs tourne au casse-tête : une souffrance profonde et des revenus en chute notamment dans l’élevage et la production laitière. Les annonces du gouvernement et la promesse d’une aide de 3 milliards d’euros sur 3 ans n’a rien changé.