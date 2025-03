Documentaire

Fort de ses 1300 hectares, le lac de Biscarosse-Parentis, au nord ouest des Landes, fait preuve d’un peuplement piscicole diversifié. En tête de liste, le sandre ! D’avril à janvier, la pêche est ouverte sur le plus connu des domaines halieutiques landais. Avec cent kilos de poissons par hectare (quantité décidée par le Conseil Supérieur de la Pêche), les aficionados trouvent ici leur bonheur. En été comme hiver, le sandre optera pour des eaux plus profondes et c’est la technique du mort-manié qu’on privilégiera. En septembre-octobre, le sandre est présent dans tout le lac, la pêche à la traîne est plus à même pour cette période.