Documentaire

Pas question de changer souvent de poste, de stratégie, de montage… Il est bien connu qu’en hiver les poissons changent leurs habitudes. La pêche demeure possible et peut même donner de très bons résultats. La preuve, les plus belles prises de brochets sont souvent réalisées par grand froid ! Mais que ce soit les carnassiers ou les poissons blancs, la pêche demande encore plus de rigueur que d’habitude car la moindre erreur est fatale !