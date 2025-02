Documentaire

Nous parcourons une région très étendue mais pourtant méconnue, l’Ile-de-France. Nous serons surpris par ses trésors historiques et architecturaux, en particulier les « Affolantes », des demeures de plaisance très prisées au 19ème siècle. Avec Sophie Cueille, historienne de l’art, nous découvrons d’abord les plus beaux édifices de villégiature, du 17e au 20e siècle, marqueurs de l’histoire de la région. Notre voyage commence au-dessus du château de Vaux-le-Vicomte. Il se poursuit jusqu’au manoir de l’artiste peintre Rosa Bonheur dont l’atelier est en pleine restauration. Sans oublier le « Wood Cottage » édifié dans la ville nouvelle du Vésinet au 19ème siècle. A Crespières, dans les Yvelines, deux jeunes artisans créateurs Guillaume Caffin et Louis Bataille confectionnent dans leur ferme des biscuits aux saveurs franciliennes : safran, chocolat, coquelicot, miel. Ils sillonnent la région à la recherche de producteurs locaux. A Versailles, l’architecte en chef des monuments historiques Frédéric Didier nous révèle tous les secrets et les splendeurs de cette cité royale née de la simple volonté de Louis XIV. La chapelle du lycée Hoche en est un formidable exemple puisqu’elle a révolutionné l’architecture religieuse du 18ème siècle. Un documentaire réalisé par Marie-Agnès Suquet et Franck Dhelens Une production Troisième Œil Productions avec la participation de France Télévisions pour Des racines et des ailes.