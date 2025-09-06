Ressources Dans la même catégorie

Article Qu’est-ce que le verre trempé et comment est-il fabriqué ? Le verre trempé est un matériau de sécurité largement utilisé dans des domaines variés comme la construction, l’automobile, l’électroménager...

Conférence IA : le futur est déjà là L’intelligence artificielle n’est plus un concept de science-fiction, mais une réalité bien ancrée dans notre quotidien. La phrase « le...

Documentaire Comprendre les fusées L’un des plus grands succès de l’Homme est d’avoir réussi à envoyer des fusées dans l’espace. Mais comment fonctionnent-elles...

Conférence Les matériaux bio-inspirés : de l’art du feu à la chimie douce Les nanomatériaux envahissent notre quotidien et pour en maîtriser l’élaboration, des techniques sophistiquées sont développées. Pourtant, il suffit d’observer...

Documentaire Pourquoi ces ouvriers préfèrent le bambou à l’acier Grâce à une molécule appelée lignine, le bambou peut atteindre 8 ou 10 étages de haut. Grand mais léger,...

Podcast Intelligence artificielle – Peut-elle remplacer le philosophe ? La question de savoir si l’intelligence artificielle peut remplacer le philosophe ouvre un champ de réflexion complexe où se...

Article Comment l’IA transforme les métiers créatifs L’intelligence artificielle s’est imposée comme une force motrice dans presque tous les secteurs d’activité, y compris les métiers créatifs....

Conférence Des outils toujours plus innovants ! Si les instruments de physique étaient considérés comme les plus fidèles alliés des physiciens de l’époque pour comprendre le...

Documentaire Comment les plateformes pétrolières résistent-elles aux éléments ? Ces machines colossales sont confrontées à des conditions climatiques extrêmes, en surface mais aussi sous l’eau.

Documentaire Construire l’impossible – Le défi spatial En 2035, la NASA envisage de programmer la première mission habitée vers Mars – le Saint Graal des voyages...

Documentaire Le Crawler, une machine colossale pour transporter les fusées Depuis 1965, le Crawler joue un rôle crucial dans le programme spatial américain.

Article Rayonnage métallique : que devez-vous savoir ? Les rayonnages métalliques sont présentés comme la meilleure option pour faire face au stockage dans les grands entrepôts. Disposer...

Documentaire Las Vegas : les Français rois de l’invention Reportages sur 3 start-up françaises high tech qui se lancent aux Etats-Unis. Un reportage d’Emmanuelle Rota, Andréa Riedinger, Pierre...

Documentaire Xenius – La maison du futur sera t’elle intelligente ? La part de la population des pays industrialisés vivant en milieu urbain devrait atteindre 85 % à la fin...

Documentaire Exosquelette : comment réparer l’humain ? On part à la découverte des exosquelettes au service du handicap. Comment fait-on pour « réparer » les humains ?

Documentaire La vie rêvée de Gaspard : vivre et grandir Agathe Lecaron est mère depuis quelques mois. L’arrivée de Gaspard dans sa vie lui a fait perdre toute forme...

Documentaire La robotique Les robots ont transformé notre vie. Isis 2 par exemple est un système qui peut travailler à l’intérieur des...

Conférence Le sport… c’est de la science ! Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques. L’occasion de découvrir une rencontre inédite autour du sport...