Mariage incestueux, intrigues de palais, perte de ses enfants : bien qu’oubliée, la vie de Cléopâtre II s’avère tout aussi passionnante et mouvementée que celle de son illustre descendante.

Confrontée à plusieurs drames familiaux et politiques, cette femme forte et ambitieuse a tout fait pour maintenir la dynastie ptolémaïque au pouvoir et protéger l’unité du royaume de la soif de pouvoir de son frère et second mari, Ptolémée VIII.

En dehors des sentiers battus

En dressant le portrait de souveraines égyptiennes méconnues, ce triptyque passionnant redonne leur juste valeur à des destins trop souvent ignorés. Égyptologues, archéologues et universitaires éclairent la trajectoire de ces reines oubliées, comme Tiyi, ou éclipsées par d’autres figures historiques, telles que Cléopâtre II ou sa descendante, la très célèbre Cléopâtre VII, qui fit tourner la tête de Jules César. À travers ces trois femmes charismatiques, la série permet également de jeter un regard neuf sur un récit resté longtemps très masculin : loin d’être de simples épouses, les souveraines de l’Égypte antique se sont souvent révélées tout aussi puissantes, ambitieuses et respectées que les célèbres pharaons.

Série documentaire (Allemagne, 2023, 52mn)

