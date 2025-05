Documentaire

À Cuba, Sulaidy apprend la Tumba Francesa, une vieille danse française que ses ancêtres ont gardée vivante depuis l’époque où ils étaient esclaves, il y a des centaines d’années. Andrea et son mari, Flavio, sont les présidents de la Tumba de Santiago. Ils craignent pour l’avenir de cette danse. Pour perpétuer la tradition, ils prennent les enfants en main et leur apprennent à jouer et à chanter. Ils se battent pour l’enseigner aux plus jeunes afin que la Tumba perdure. Un documentaire de Jean Queyrat.