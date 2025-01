Documentaire

Avec sa superficie de plus de 9 000 km2, les Landes constituent le deuxième plus grand département français. Ses côtes sont un paradis pour les surfeurs qui y trouvent l’un des plus beaux spots au monde. Dans les terres, la forêt de pins plantés sous Napoléon III au XIXe siècle et les paysages vallonnés de la Chalosse ne manquent pas d’attraits. Damien, photographe amoureux du surf, Paul, fabricant de planches et surfeur, Denis, botaniste, Philippe, propriétaire d’un château magnifique, et Marie-Claire, organisatrice de courses landaises témoignent de leur attachement à la région.

Réalisé par François Chayé

© MORGANE PRODUCTION