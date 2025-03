Documentaire

Mir était une station spatiale russe placée en orbite terrestre basse par l’Union soviétique. Mise en orbite le 19 février 1986 et détruite volontairement le 23 mars 2001, elle fut assemblée en orbite entre 1986 et 1996. Mir était la première station spatiale composée de plusieurs modules, possédait une masse supérieure à celle de n’importe quel satellite précédent et détenait le record du plus grand satellite artificiel en orbite autour de la Terre jusqu’à sa désorbitation le 21 mars 2001.