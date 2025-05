Documentaire

La maison des Babayagas existe et ses occupantes sont installées. En russe, le terme « Babayaga », fait référence aux sorcières qui mangent les enfants dans les contes de fée et désigne des femmes qui ne se laissent pas faire. La maison des Babayagas, c’est une résidence pour femmes âgées et à faible revenus, en partie financé par la ville et l’Etat et qui offre 25 studios, d’un loyer moyen de 420 euros. Beaucoup moins cher, donc, que la maison de retraite et surtout, dans esprit très différent. Animées par le désir de bien vieillir et pour lutter contre la fragilité, la dépendance et l’augmentation des coûts des maisons de retraite, trois femmes décident ensemble de créer « la Maison des Babayagas. » Une maison de retraite dynamique, autogérée et solidaire qui permet d’apporter une solution exigeante et humaniste à la perte d’autonomie. Un documentaire de Thibault Ferié.