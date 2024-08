Documentaire

Les sites de paris sur internet se multiplient permettant de jouer sur tout et n’importe quoi. En France, ils sont interdits car seule la Française des Jeux en a le monopole mais ils fleurissent à l’étranger, dans des paradis fiscaux. Présentation d’un site de paris sportifs, enquête au sein de différents sièges de sites à Londres et à Malte. Commentaires sur des images factuelles et interviews de parieurs, de responsables de sites et de bookmakers qui reviennent sur leur métier, leurs conditions de travail. Documentaire réalisé par Antoine Robin, montage de Jean-Luc Pietri et Franck Zahler