Dans la forêt équatoriale de Nouvelle-Guinée, un oiseau de paradis exécute une parade nuptiale hilarante !
Qui connaît les collemboles ? Et parmi ceux chez qui ce nom évoque quelque chose, combien en ont déjà...
C’est à la campagne que nous retrouvons Charlotte Dekoker. La destination du jour : Rambouillet, dans les Yvelines, au...
Les guêpes jouent souvent les trouble-fêtes lors des pique-niques et des déjeuners en terrasse. Mais les considérer uniquement comme...
En Ethiopie, un canidé très rare chasse des gros rongeurs étranges.
Le nord gelé du Canada abrite certaines des espèces les plus incroyables du monde. Dans un refuge pour les...
Longtemps considérés comme de simples compagnons ou outils, les animaux domestiques sont aujourd’hui perçus comme de véritables acteurs de...
Au Kenya, la réserve nationale du Masaï Mara est célèbre pour la richesse et la densité de sa faune....
Beaucoup de mythes et légendes entourent les océans et les animaux marins qui y habitent. Aujourd’hui, des scientifiques tentent...
Dans l’hémisphère sud, à des milliers de kilomètres de la métropole, la Réunion et ses richesses spectaculaires sont le...
Pour survivre et de se reproduire dans les conditions climatiques et biologiques extrêmes, les animaux ont du s’adapter. Le...
Avec une peau imperméable et des griffes parées pour s’accrocher aux rochers les plus glissants, l’iguane marin est un...
Un petit cachalot vient au monde. C’est un événement aussi rare qu’émouvant. Tout le clan l’accueille et prend soin...
Enfant, le jeu nous en apprend plus sur la vie que n’importe quelle autre activité. Notre capacité à jouer...
Le Pantanal, au Brésil, est le plus grand marais du monde et invariablement, tous les ans, il inflige une...
Pour les départager lors de cette première épreuve des Big Cat Games, chaque félin est chronométré alors qu’il doit...
Dans les années 1960, des expériences abominables ont démontré que les macaques étaient doués d’une formidable empathie, préférant souvent...
Suivez le caméraman sous-marin Mario Cyr dans le golfe du Saint-Laurent alors qu’il poursuit sa quête du requin du...
Papillons, baleines grises, oiseaux migrent afin de trouver des conditions mieux adaptées à leur survie. Les migrations animales sont...
George Schaller, réputé pour ses études sur les espèces menacées dans le monde, et les 40 années de recherche...
C’est l’un des serpents marins les plus venimeux du monde. Et pourtant, que ce soit sur la plage, en...
