La Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI), souvent surnommée « brigade antigang », est une unité d’élite de la police judiciaire...
Dans le Pas-de-Calais, l’insécurité gagne du terrain à cause des nouveaux malfaiteurs armés et insaisissables. La gendarmerie de Lens...
Derrière les façades luxueuses du XVIe arrondissement, la police affronte une délinquance qui ne cesse de grandir en ville....
À Paris, la brigade motocycliste veille jour et nuit sur la sécurité des rues. Entre deux-roues imprudents et cyclistes...
Aux abords d’El Paso, “Marco”, logisticien du cartel de Juárez, nous explique son trafic : codes, planques, prix, et...
Une équipe de tournage a accompagné différents services de la police de Lille pendant 3 semaines. Nous découvrons le...
Nice : embarquez dans les coulisses du 3e aéroport de France au lancement de la haute saison ! Inauguration...
À Paris, les trafics prospèrent sous nos yeux. Dans les rues de la capitale, les vendeurs de cigarettes à...
Le XVIe arrondissement, l’un des quartiers les plus huppés de Paris, est également l’un de ceux qui enregistre le...
Entre août 1993 et janvier 1994, un vent de psychose souffle sur le département du Val de Marne. 5...
Après les Panama Papers, voici les Canada Papers. Le Canada est vendu comme une destination offshore, un pays où...
Ils peuvent intervenir partout en France et n’ont besoin d’aucune autorisation judiciaire pour procéder à une fouille. Comment les...
En 1967, et malgré les réticences du réalisateur Roman Polanski, la jeune comédienne obtient le premier rôle féminin dans...
Le 13 juin 2002, Elisabeth Alem-Raquin, 48 ans, chef de service à la poste de Rodez, ne rentre pas...
Le 3 mars 2020, Robert Morini était abattu devant son domicile à Bastia. Une exécution en plein jour, visant...
Dans ce documentaire, plongez en immersion avec les pompiers de la montagne.
Enquête dans les coulisses des trains, métro et RER. Empruntés chaque jour par des millions de voyageurs, ils sont...
Le livre de Camille Kouchner, « La familia Grande », reste en tête du classement des ventes de livres. Dans cet...
Lors d’un exercice intensif, des policiers s’entraînent aux techniques de tir et de défense, avec l’objectif de minimiser les...
C’est dans une Lorraine marquée par la crise sidérurgique, entre les années 1970 et 1980, que se tisse une intrigue...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site