Conférence La Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) La Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI), souvent surnommée « brigade antigang », est une unité d’élite de la police judiciaire...

Documentaire Braquages, violences… Brigade Criminelle du Nord en ébullition Dans le Pas-de-Calais, l’insécurité gagne du terrain à cause des nouveaux malfaiteurs armés et insaisissables. La gendarmerie de Lens...

Documentaire Paris : l’insécurité qui gangrène les beaux quartiers Derrière les façades luxueuses du XVIe arrondissement, la police affronte une délinquance qui ne cesse de grandir en ville....

Documentaire Deux-roues : ils ne connaissent plus code de la route ! À Paris, la brigade motocycliste veille jour et nuit sur la sécurité des rues. Entre deux-roues imprudents et cyclistes...

Documentaire Mexique : la loi des gangs Aux abords d’El Paso, “Marco”, logisticien du cartel de Juárez, nous explique son trafic : codes, planques, prix, et...

Documentaire Police de Lille : 3 semaines sous tension ! Une équipe de tournage a accompagné différents services de la police de Lille pendant 3 semaines. Nous découvrons le...

Documentaire Aéroport de Nice : stars, luxe et sécurité maximale Nice : embarquez dans les coulisses du 3e aéroport de France au lancement de la haute saison ! Inauguration...

Documentaire Zones de non-droit, violence, trafics : la face cachée de la capitale À Paris, les trafics prospèrent sous nos yeux. Dans les rues de la capitale, les vendeurs de cigarettes à...

Documentaire Police des beaux quartiers Le XVIe arrondissement, l’un des quartiers les plus huppés de Paris, est également l’un de ceux qui enregistre le...

Documentaire Affaires criminelles – Affaire Claude Lastennet Entre août 1993 et janvier 1994, un vent de psychose souffle sur le département du Val de Marne. 5...

Documentaire Canada, la grande façade Après les Panama Papers, voici les Canada Papers. Le Canada est vendu comme une destination offshore, un pays où...

Documentaire Immersion au cœur de la brigade des douanes de Nancy Ils peuvent intervenir partout en France et n’ont besoin d’aucune autorisation judiciaire pour procéder à une fouille. Comment les...

Documentaire Trop jeune pour mourir – Sharon Tate, la fin de l’innocence En 1967, et malgré les réticences du réalisateur Roman Polanski, la jeune comédienne obtient le premier rôle féminin dans...

Documentaire Disparition de la postière – L’affaire Alem-Raquin Le 13 juin 2002, Elisabeth Alem-Raquin, 48 ans, chef de service à la poste de Rodez, ne rentre pas...

Podcast La Brise de Mer, une histoire corse Le 3 mars 2020, Robert Morini était abattu devant son domicile à Bastia. Une exécution en plein jour, visant...

Documentaire Alpe d’Huez : les pompiers de la montagne Dans ce documentaire, plongez en immersion avec les pompiers de la montagne.

Documentaire Métro parisien, RER : flic vs voyou Enquête dans les coulisses des trains, métro et RER. Empruntés chaque jour par des millions de voyageurs, ils sont...

Documentaire Affaire Duhamel, un si lourd secret Le livre de Camille Kouchner, « La familia Grande », reste en tête du classement des ventes de livres. Dans cet...

Documentaire Formation policière : techniques de tir et sécurité publique Lors d’un exercice intensif, des policiers s’entraînent aux techniques de tir et de défense, avec l’objectif de minimiser les...