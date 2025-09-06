La biodiversité au jardin joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, même à une échelle réduite comme celle d’un espace privé. En cultivant un jardin riche et varié, on crée un véritable refuge pour une multitude d’espèces animales et végétales, qui interagissent entre elles de manière bénéfique. Cette diversité vivante permet non seulement de favoriser la pollinisation, de réguler naturellement les ravageurs, mais aussi de renforcer la résilience du jardin face aux maladies et aux changements climatiques.