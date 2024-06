Documentaire



Faut-il avoir peur du kitesurf ? Ce sport de glisse extrêmement spectaculaire a envahi les plages depuis déjà un certain temps. Les écoles se multiplient, il y en a déjà 150 en France. En quelques jours d’apprentissage, on peut démarrer et commencer à se faire des sensations fortes. Mais attention danger ! Une accélération de kitesurf est la même que celle d’une moto et les accidents ne sont pas rares. Une dizaine chaque année et parfois il y a des morts. En novembre dernier à Saint Jean de Luz, un kitesurfer de 27 ans est mort après avoir été emporté par la force du vent et s’être écrasé sur un immeuble. Enquête sur les dangers du nouveau sport de l’été. Un documentaire de Grégoire Queinnec