Documentaire

« Iran, les visages de la colère » est une plongée dans les coulisses du soulèvement « Femme, Vie, Liberté », en Iran. Quelques semaines après la mort de Mahsa Amini, jeune étudiante kurde, le 16 septembre 2022 sous les coups de la police pour quelques mèches s’échappant de son voile, Shooresh Afkari, un réalisateur iranien, contacte une consoeur française, Virginie Plaut. Il veut « lutter à sa manière, en faisant ce qu’il sait faire… filmer et donner à voir l’histoire qui s’écrit sous ses yeux ». Ce film est le journal intime de ce tournage réalisé clandestinement pendant près d’un an et demi à travers l’Iran.

Raconté à la première personne dans les pas du réalisateur iranien, ce documentaire est un récit choral qui dévoile une galerie de personnages hauts en couleurs, représentatifs de cette population iranienne à bout de forces et de patience : un petit couple de grands adolescents qui rêvent de vivre leur amour au grand jour et en toute liberté, un chauffeur de taxi, farouche opposant, et sa mère qui tente coûte que coûte de le protéger, une peintre qui essaie tant bien que mal d’exercer son art malgré le joug de la censure, un médecin soignant clandestinement les manifestants, un jeune homme prêt à tout pour trouver de l’argent…

Prévu pour durer quelques semaines ou mois, le tournage s’est finalement poursuivi pendant près d’un an et demi à travers l’Iran, au gré des rencontres et du courage de ceux qui ont accepté de se confier. Tout y est : les raisons de la colère, les préparations de manifestations, l’espoir, la peur, les désillusions, les conflits familiaux, les solidarités spontanées, les petites bulles de bonheur, la mort qui rôde…

Qui sont ces protestataires prêts à tout risquer au nom de la liberté ? Au-delà des manifestations, à quoi ressemble leur quotidien ? Que se passe-t-il dans leurs têtes, dans leurs coeurs, dans leurs familles ? Des images et des témoignages rares et précieux, d’autant plus émouvants que leur Révolution tant espérée n’a pas abouti.

Réalisé par : Shooresh Afkari et Virginie Plaut / Durée : 52′ / Année : 2024 / Coproduction : TV Presse et Cairn Films / LCP-Assemblée nationale / France 24