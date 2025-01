Documentaire

En Mongolie, une jeune Kazakhe veut devenir “maître aigle”, un art ancestral réservé aux hommes. Par l’auteur du Cavalier mongol, une belle histoire d’émancipation chez un peuple nomade luttant pour faire vivre ses traditions.

Aux confins de la Mongolie, au pied des montagnes de l’Altaï, vivent les derniers nomades kazakhs. S’ils se déplacent selon les saisons, à la recherche de pâturages pour leurs troupeaux, ils ne sont pas seulement des éleveurs de bétail. Depuis des siècles, ils dressent des aigles, réputés excellents compagnons de chasse et susceptibles d’apporter la gloire à leurs maîtres lors de grands tournois folkloriques. Dans la culture kazakhe, ces « gardiens du ciel » incarnent des esprits divins capables de purifier les cœurs et de protéger les humains. Mais lorsque la jeune Aytuulgun, 13 ans, décide de devenir “maître aigle”, elle bouleverse l’ordre établi d’un art ancestral réservé aux hommes. Heureusement soutenue par son père, elle capture un aigle sur le territoire d’un clan voisin, enfreignant là encore un code ancien et alimentant une rivalité tribale. Cependant, la véritable épreuve pour Aytuulgun et son aigle arrivera avec l’hiver, lors d’un tournoi où elle devra affronter des concurrents issus de ce même clan…

Nuages sur la montagne

Avec de magnifiques images des montagnes mongoles et du vol des rapaces, cette immersion auprès des Kazakhs chronique le passionnant apprentissage d’Aytuulgun, en butte au scepticisme des hommes… et à l’incompréhension de certaines femmes de son entourage. La séquence impressionnante où elle capture en rappel celui qui deviendra son aigle fétiche, niché sur les hauteurs d’une paroi rocheuse, compte parmi les plus marquantes de cet ample récit qui prend le temps de partager le quotidien des protagonistes. La douceur d’Aytuulgun et son rapport privilégié avec son aigle forment le parfait contrepoint à la misogynie et à la rancœur du chef de clan local, mécontent de voir la tradition bousculée par cette jeune fille. Mais, au-delà de cette histoire aux allures de conte, Hamid Sardar (Le cavalier mongol) capte délicatement le passage d’une époque à une autre : délaissant leurs montagnes, les jeunes Kazakhs sont de plus en plus nombreux à s’installer en ville, le changement climatique rendant les conditions de vie des nomades et de leurs troupeaux toujours plus difficiles.

Documentaire d’Hamid Sardar (France, 2023, 1h28mn)

Disponible jusqu’au 22/02/2025