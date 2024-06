Conférence

La physique quantique, souvent appelée mécanique quantique, est une branche fondamentale de la physique qui décrit les phénomènes physiques à l’échelle des particules subatomiques. Contrairement à la physique classique, qui traite des objets à une échelle macroscopique et utilise des concepts tels que la trajectoire et la force, la physique quantique aborde des phénomènes où les règles du monde quotidien ne s’appliquent plus de manière intuitive.

Par Roland Lehoucq.