Documentaire

En temps de crise, difficile de s’en sortir avec des prix toujours plus hauts. Il y a pourtant des personnes qui résistent et se battent pour casser les prix dans des domaines aussi importants que le logement, l’alimentation et la santé. Entre altruisme et techniques de vente, nous rencontrons ces acteurs de la vie de tous les jours qui refusent la hausse des prix et nous aident à avoir un peu plus de pouvoir d’achat. Un documentaire de Gaëlle Grandon.