Documentaire

Face à une concurrence acharnée – magasins de hard discount, destockeurs et, surtout, Internet -, les hypermarchés ont décidé de contre-attaquer, avec un seul objectif : massacrer les prix. Pour y parvenir, ils ont leurs méthodes : pression sur les fournisseurs, efforts conséquents sur des produits ciblés et, en revanche, hausse de certains articles pour augmenter les marges. De plus, les produits de marques de distributeurs, les MDD, prennent de plus en plus de place dans les rayons : des produits quasi identiques à ceux des fabricants sont vendus jusqu’à 40% moins cher. Enfin, un nouveau service, le «drive», propose de faire les courses à la place du consommateur