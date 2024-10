Documentaire



Chez ce chocolatier, il faut prendre un ticket dés l’ouverture pour pouvoir être servi ! Les bûches de Noël représentent une tradition culinaire incontournable des fêtes de fin d’année, particulièrement en France et dans plusieurs pays francophones. Leur origine remonte à une coutume ancienne qui consistait à brûler une véritable bûche de bois dans l’âtre, symbole de chaleur et de protection pour la maison durant l’hiver. Cette pratique, déjà présente au Moyen Âge, était marquée par des rituels où l’on arrosait la bûche d’huile, de sel et de vin avant de l’allumer, dans l’espoir d’assurer une année prospère à venir. Au fil du temps, alors que les foyers ouverts se faisaient de plus en plus rares, cette tradition a évolué pour se transformer en un dessert emblématique.