Le Japon cultive depuis des siècles une relation fusionnelle avec le thé vert, une plante aux mille vertus dont...
« La peur de vieillir » / Reportage sur la peur de vieillir dans la société contemporaine à travers le cas...
En France, 65 000 enfants naissent prématurés chaque année, soit un bébé sur dix. Ce documentaire de la chaîne...
L’allongement de l’espérance de vie et la volonté croissante des seniors de demeurer chez eux soulèvent une question sociétale...
En France, de plus en plus de femmes consomment de l’alcool. Alors que la consommation baisse chez les hommes...
L’arrivée des températures hivernales s’accompagne presque systématiquement d’un réflexe conditionné : augmenter le thermostat de nos radiateurs pour créer...
Etape naturelle dans la vie d’une femme, la ménopause touche 90% des femmes entre 45 et 55 ans. Bouffées...
Y-a-t-il un problème de maltraitance dans le soin ? C’est la question taboue qu’a voulu soulever la journaliste Rebecca...
Le sujet des règles porte encore un poids insidieux que beaucoup ressentent sans parvenir à l’exprimer : le silence...
Trente ans après les fermetures du Platzspitz et du Letten, des nouvelles scènes ouvertes de la drogue sont apparues...
Le bypass, une opération lourde réservée aux obèses extrêmes
Mathieu, 18 ans, a fait un burn-out à cause de son téléphone portable, devenu sa troisième main. Il a...
Une architecture calquée sur le modèle des hôpitaux ; des couloirs interminables que voudraient égayer des rambardes colorées ;...
Les tatouages sont souvent porteurs de souvenirs et d’émotions, mais il arrive que certaines personnes souhaitent s’en débarrasser pour...
Comment les rêves peuvent-ils devenir des alliés dans notre vie quotidienne ? Comment les interpréter ? Quels outils simples...
Les Français réticents face aux vaccins contre le Covid mettent en avant leurs craintes sur leurs effets secondaires. Ligne...
Travail, sens, accomplissement, reconversion, quête intérieure, justice sociale, égalité des chances, introspection, engagement, altruisme, intelligence artificielle, transformation professionnelle… Que...
Le diabète et l’hypertension sont deux affections chroniques étroitement liées qui prennent souvent racine dès les premières années de...
C’est le jour le plus important de la vie de ces couples. Série : Le premier jour de la...
Conférence du Professeur Joyeux sur les liens entre l’alimentation, les médicaments et la maladie.
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site