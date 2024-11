Documentaire



En France, la communauté dite « gens du voyage » compte 350 000 personnes, soit moins de 1°/° de la population. Vivant en marge de la société et ne cherchant pas forcément à s’intégrer, leurs déplacements, mais surtout leurs installations provoquent de l’inquiétude et éveillent souvent des réticences et des suspicions sur leur passage.La plupart d’entre eux travaillent sur des marchés ou vivent d’aides sociales, mais ils sont souvent suspectés de vols ou d’autres délits en tout genre. Pendant des décennies, ces nomades se sont déplacés sans contraintes, mais aujourd’hui, il leur est de plus en plus difficile de stationner dans une commune. Malgré la promulgation d’une loi, qui ordonne aux communes de plus de 5 000 habitants, de prévoir des aires de stationnement pour les gens du voyage, 3 communes sur 4 refusent de s’y conformer.

Par conséquent, ils sont obligés de stationner illégalement sur des terrains privés. Ce documentaire présente une famille tzigane sur les routes de France, entre rassemblements familiaux et campements improvisés, puis une équipe de policiers spécialisés ainsi que des maires, partagés entre la loi et leur électorat.

Réalisateur : Marie Claud