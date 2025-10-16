Documentaire

À Watrelot, petite commune du Nord, un pari fou : transformer le parc municipal en capitale de la street food. Pendant un week-end, 25 foodtrucks venus de toute la France se défient devant 8 000 visiteurs et un jury composé d’habitants et d’une jeune star de télévision

Au menu : burgers, pizzas, hot-dogs revisités par un chef étoilé, poutine québécoise portée par un chef de retour au pays, et muffins gourmands signés par Cindy, ingénieure automobile reconvertie

Entre cuisine du monde, ambiance familiale et suspense, découvrez qui remportera le titre du meilleur foodtruck.