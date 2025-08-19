Documentaire

A quelques dizaines de kilomètres de l’Inde, le Sri Lanka possède une terre riche où s’est forgée une forte identité.

C’est au Sud de Colombo, la capitale, que nous retrouvons notre guide, Peiris Anurudha. Sur ses conseils, nous partons à la découverte de Hikkaduwa, un marché de province où nous découvrons de délicieuses recettes comme le poulet au curry à la Sri lankaise ou encore le « filet d’espadon à la diable ».

En se dirigeant au sud-ouest du Sri Lanka, nous atterrissons ensuite dans le petit village de Hooda où Aryawathee prépare un repas familial : un « ambul thiyal » à base de poisson.

Extrait du film : « Savoureuses Escapades Lointaines – Sri Lanka »

Réalisation : Salvatore Guadagnino

