En décembre, alors que l’hiver s’installe, la nature continue de nous offrir une variété de fruits et légumes de saison. Malgré le froid, certaines cultures résistent aux basses températures et nous permettent de savourer des produits frais et locaux.

Parmi les légumes typiques de cette période, les choux occupent une place de choix. Choux de Bruxelles, chou-fleur, chou rouge ou encore chou kale sont des légumes rustiques qui supportent bien le gel. Riches en vitamines C et K, ils sont parfaits pour renforcer notre système immunitaire durant l’hiver. Les poireaux sont également en pleine saison. Ils se prêtent à de nombreuses recettes, notamment les soupes et les quiches, apportant un goût doux et délicat.

Les carottes, avec leur texture croquante et leur goût sucré, sont disponibles toute l’année, mais c’est en hiver qu’elles révèlent leur plein potentiel nutritif. Les panais et les navets, souvent oubliés, méritent d’être redécouverts. Ces légumes racines, riches en fibres et en minéraux, apportent une touche d’originalité à vos plats hivernaux.

Côté fruits, décembre est le mois des agrumes. Les oranges, mandarines, clémentines et pamplemousses, gorgés de vitamine C, sont idéaux pour faire le plein d’énergie et renforcer nos défenses naturelles. Leur saveur acidulée et rafraîchissante égaye nos journées hivernales et se marie parfaitement avec les desserts ou les salades.

Les pommes et les poires continuent également de garnir nos corbeilles de fruits. Disponibles en de nombreuses variétés, elles peuvent être dégustées crues, cuites ou en compote. Leur richesse en fibres et en antioxydants en fait des alliées précieuses pour notre santé.

Enfin, n’oublions pas les kiwis, qui commencent à être récoltés en décembre. Ce fruit exotique, désormais bien implanté dans nos vergers, est une excellente source de vitamine C et de potassium. Sa chair verte et juteuse apporte une touche d’exotisme et de fraîcheur à nos menus d’hiver.

En consommant ces fruits et légumes de saison, nous soutenons les producteurs locaux tout en profitant de produits frais, savoureux et pleins de bienfaits pour notre santé. Alors, en décembre, laissez-vous tenter par ces délices hivernaux qui égayeront vos repas tout en respectant le rythme de la nature.