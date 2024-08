Documentaire

Avec la hausse du prix du tabac, les fumeurs sont de plus en plus nombreux à se fournir sur le marché parallèle. En France, un paquet sur 5, n’est pas acheté chez le buraliste. Duty free, achat sur internet, mais aussi un filon illégal qui prend de l’ampleur : la cigarette de contrefaçon. Ce trafic dépasse largement Paris. Ces fausses cigarettes se vendent sous le manteau dans toutes les grandes villes françaises. Les grandes marques sont allègrement copiées. Même paquet, même logo, même message sanitaire… Tout est identique, sauf le tabac. Ces contrefaçons sont produites par milliards en Chine, dans des usines souterraines clandestines. Ces fausses cigarettes sont beaucoup plus toxiques : des laboratoires y ont trouvé des excréments d’insecte, du charbon et même des morceaux de plastique.