Huile, poisson, noix, margarine : les acides gras sont riches en Oméga 3 et seraient essentiels pour notre santé. Mais savons-nous ce que c’est ? Sont-ils vraiment bénéfiques ?
Un documentaire de Sophie Lainé
La musique ayant un impact profond sur nos émotions et notre bien-être, nous aborderons dans cette série différents sujets...
L’arrivée de la saison froide marque souvent le début d’un véritable parcours du combattant pour notre organisme. Entre la...
Le petit déjeuner chez cette famille est un véritable carnage
La question de la place des oléagineux dans un régime équilibré suscite souvent un vif débat entre les passionnés...
Les bienfaits de la danse sur la santé sont réel, sécrétation de dopamine, amélioration de la mémoire et autre...
On n’a pas encore exploré tous les bouleversements du corps liés à cette période. On pense que tout se...
Stress, cœur, anxiété, émotions, respiration, système nerveux, prévention, vitalité, santé cardiovasculaire, burn-out, femmes et stress… Parlons de protéger notre...
Révélé en 2017 grâce à la dessinatrice Emma, le concept de charge mentale a depuis fait le tour du...
Le sommeil est un pilier fondamental de notre bien-être général, influençant profondément notre santé mentale et physique. Sa qualité...
Lorsqu’il s’agit de se doucher, l’ordre dans lequel vous nettoyez votre corps peut sembler anodin. Pourtant, il peut avoir...
Ce sont ceux que l’on ne veut plus voir. Ceux que le monde aimerait oublier. Beaucoup parmi eux ont...
Les boissons gazeuses allégées suscitent depuis longtemps un vif débat parmi les consommateurs et les experts en nutrition. Elles...
Jeûne intermittent, autophagie, « switch métabolique » : dix ans après leur premier documentaire à succès sur le jeûne, Sylvie Gilman...
Le bypass, une opération lourde réservée aux obèses extrêmes
L’obésité est devenue une préoccupation mondiale, touchant 650 millions d’adultes et plus de 390 millions d’enfants et d’adolescents âgés...
Elle ne mange que des chips, des cacahuètes et du chocolat….
Trop riche, notre alimentation devient un problème de santé publique, favorisant le cancer, le diabète, les maladies cardio-vasculaires… Mais...
Les secrets du mimosa en infusion sont depuis longtemps un sujet de fascination pour les amateurs de plantes médicinales....
Un couple d’animateurs se pose les questions qui vous ont un jour traversé l’esprit sur le fonctionnement de notre...
Saviez-vous que la nutrition joue un rôle plus qu’essentiel dans notre santé et notre bien-être ? Que ce soit...
