Documentaire

Bertrand Grospellier, dit « Elky » est un des meilleurs joueurs de poker au monde, il est aussi le numéro 1 Français. Ses gains en tournois dépassent les 10 millions de dollars, un record. Chaque année Elky parcourt la planète pour participer aux plus grandes compétitions de poker du monde et se mesurer aux meilleurs joueurs sur Terre. Elky a accepté que nous le suivions lors d’un tournoi à Malte ou à Macao, une des capitales mondiales du jeu où des millions sont à gagner. Limousines, hélicoptères, suite dans les plus grands hôtels, le jeune millionnaire ne se refuse rien. Nous le suivrons avec ses amis et avec sa compagne avant et pendant les tournois. En quelques jours, il gagne régulièrement des centaines de milliers d’euros. Avec lui, en ligne nous découvrirons comment cet as du poker peut jouer jusqu’à 32 parties simultanément… Un documentaire de VINCENT PRADO.