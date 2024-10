Documentaire



Devenir Femme au Zanskar » explore l’histoire poignante de deux jeunes filles, Palkit et Tenzin, forcées de quitter leur enfance pour embrasser des destins radicalement différents. Entre le chemin périlleux vers le monastère et un mariage arrangé, ce film révèle la réalité des femmes au Zanskar et la douleur d’une amitié brisée. Découvrez leurs luttes et leurs choix face à des traditions implacables.

Réalisation : Jean-Michel CORILLION