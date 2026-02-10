Lucie s’occupe de deux petits oisillons tombés du nid ; Olivier prend des nouvelles du couple de toucans dont la femelle a pondu ; une éléphante va mettre bas. Semaine après semaine, le public pourra découvrir les coulisses d’un des plus beaux parcs zoologiques d’Europe, Pairi Daiza. Naissances, difficultés, joies et émotions, le spectateur est plongé au cœur du parc grâce à des histoires incroyables, des soigneurs dévoués et des animaux fascinants.
Un film de Sébastien Tonneau
© 2015, Licenced by LS Distribution