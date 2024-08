Documentaire

Comment aider les astronautes à tenir moralement lors des missions de longue durée ? À la Nasa et ailleurs, le versant psychologique des recherches dans la perspective d’une expédition humaine vers Mars.

Au cours de la prochaine décennie, la capsule Orion devrait effectuer le premier vol habité vers Mars. Cette expédition qui fait rêver nombre d’astronautes ne va pas sans sacrifices. Quatre à six personnes devront passer six mois entassées dans un vaisseau spatial de la taille d’un gros camping-car. Durant la mission, ces baroudeurs de l’espace triés sur le volet seront exposés au rayonnement cosmique, ils subiront une perte de masse osseuse et, surtout, ils devront faire face à l’absence de leurs proches. Comment des astronautes, même surentraînés, peuvent-ils relever ce défi psychologique ? D’autant qu’en raison de l’immensité qui sépare la Terre de Mars (environ 225 millions de kilomètres), les communications, impossibles en temps réel, s’effectueront au moyen de messages préenregistrés…

Un robot pour ami ?

Pour le compte de la Nasa, Al Holland planche sur le sujet avec un aréopage d’experts en sciences comportementales au sein du plus grand laboratoire de recherche sur l’isolement au monde. Marqué par le drame qui secoua le Chili en 2010 – trente-trois mineurs coincés sous terre qu’il a soutenus à distance jusqu’à leur sortie –, ce psychologue est convaincu que, pour tenir le coup, un contact régulier avec les siens est primordial. Exercices en conditions réelles, salon de rencontre virtuel façon métavers, robot Simon à la bouille rassurante, plongée de l’équipage en hibernation… : ces hypothèses dignes de romans de science-fiction sont étudiées avec le plus grand sérieux à la Nasa ou ailleurs. Croisant le témoignage d’Al Holland avec ceux de confrères scientifiques, d’astronautes et de leur famille, ce documentaire dresse un état des lieux des hypothèses envisagées pour atténuer les effets de la solitude, et montre les limites auxquelles se heurtent les chercheurs. Car les solutions testées résistent mal à la complexité humaine et se retournent vite contre elles-mêmes. Certains astronautes voient ainsi le robot Simon non comme un tendre confident mais comme un vulgaire mouchard, susceptible de dévoiler à la Nasa leurs faiblesses…

Documentaire d’Ido Mizrahy (Allemagne/Israël, 2022, 53mn)

