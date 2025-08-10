Documentaire

Cuba est un écrin dans les Caraïbes, où demeurent des paysages insolites, une société unique et quelques gestes oubliés ailleurs dans le monde.

Notre voyage commence à l’extrême ouest de Cuba, à la pointe de la queue de l’île en forme de crocodile.

Nous rejoignons ensuite la capitale de la Havane pour en admirer les splendeurs avant de continuer ma route vers les provinces agricoles de Sancti Spiritu et de Camaguey.

Notre roadtrip se terminera à Baracoa, surnommé le plus bel endroit au monde par Christophe Colomb.

Tiré du documentaire : Les routes mythiques – Cuba, une île sous embargo

Réalisation : Nicolas Millet

