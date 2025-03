Documentaire

En Corée du Sud plane la peur de la guerre. Entre les essais nucléaires de Pyongyang et la rhétorique va-t-en-guerre de Donald Trump, les Sud-Coréens sont fébriles. L’heure est à la parano. Les ventes et tutoriels de kits de survie explosent. Certains vont même plus loin et s’organisent dès à présent en prévision du chaos quand d’autres, plus pacifistes, prient ou manifestent contre le déploiement de boucliers anti-missiles. Bref, entre panique, résignation et grand n’importe quoi, la menace du bouton nucléaire est prise très au sérieux, jusqu’à rendre certains Sud-Coréens, limite zinzin. Un documentaire de l’Effet Papillon.