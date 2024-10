Documentaire

En France, on peut se dire qu’on a la chance de vivre dans une société laïque, dans laquelle l’Église a perdu son pouvoir politique et où la religion est confinée à la sphère privée. On désigne généralement “sécularisation”, ce phénomène qui aurait vu les sociétés occidentales se libérer du règne du religieux. Et on considère qu’il s’agit d’un processus interne à l’Europe, révélateur de sa modernité.

Le philosophe Mohamad Amer Meziane déboulonne ce récit. Dans son livre “Des empires sous la terre” (La Découverte, 2021), il propose une toute autre histoire. Pour lui, il n’y a jamais eu de déclin de la religion, on s’est simplement mis à sacraliser d’autres choses. Et la proclamation d’un monde émancipé de Dieu a fondamentalement été un outil de l’impérialisme occidental et de l’industrialisation. Quel rapport entre la sécularisation et le colonialisme ? Sommes-nous vraiment moins religieux qu’avant ? Comment la laïcité a-t-elle changé le monde ?

