La fabrication de sa propre lessive maison est une démarche simple, écologique, et économique. Elle permet de limiter les déchets plastiques, de réduire l’impact environnemental des produits chimiques contenus dans les lessives industrielles, et d’adopter un mode de vie plus durable.

Découvrez comment faire sa lessive maison de manière efficace, des conseils pratiques, ainsi que les variantes possibles selon vos besoins.

Les avantages de la lessive maison

Une solution économique

Les ingrédients nécessaires pour faire sa lessive maison sont peu coûteux et se trouvent facilement dans le commerce. Cela permet de réduire considérablement le budget alloué aux produits ménagers.

Un impact écologique réduit

En fabriquant votre lessive, vous diminuez votre utilisation de plastique et limitez les substances nocives rejetées dans les eaux usées. Les produits naturels utilisés sont biodégradables et respectueux de l’environnement.

Une option personnalisable

Vous pouvez adapter votre recette selon vos besoins (peau sensible, allergie, type de linge) ou vos préférences (parfum, consistance).

Les ingrédients nécessaires

Pour faire une lessive maison classique, vous aurez besoin de quelques ingrédients de base :

Savon de Marseille : privilégiez un savon pur, contenant au moins 72 % d’huiles végétales, sans glycérine ajoutée (qui peut encrasser les machines).

: privilégiez un savon pur, contenant au moins 72 % d’huiles végétales, sans glycérine ajoutée (qui peut encrasser les machines). Bicarbonate de soude : un agent nettoyant, désodorisant, et détachant efficace.

: un agent nettoyant, désodorisant, et détachant efficace. Cristaux de soude : renforcent l’efficacité de la lessive, surtout pour les tâches difficiles.

: renforcent l’efficacité de la lessive, surtout pour les tâches difficiles. Eau : pour diluer et homogénéiser le mélange.

: pour diluer et homogénéiser le mélange. Huiles essentielles (facultatif) : pour parfumer la lessive, choisissez des huiles comme lavande, citron ou tea tree.

Recette de la lessive maison

Étape 1 : râper le savon de Marseille

Râpez environ 100 g de savon de Marseille. Cela facilitera la dissolution du savon dans l’eau. Si vous utilisez des copeaux déjà prêts, cette étape n’est pas nécessaire.

Étape 2 : chauffer l’eau

Dans une grande casserole, portez 1 litre d’eau à ébullition. Une fois l’eau chaude, réduisez le feu et ajoutez progressivement les copeaux de savon tout en remuant jusqu’à ce qu’ils soient complètement dissous.

Étape 3 : ajouter les agents nettoyants

Une fois le savon dissous, incorporez 2 cuillères à soupe de cristaux de soude et 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Mélangez bien jusqu’à obtention d’une solution homogène.

Étape 4 : laisser refroidir et homogénéiser

Laissez le mélange refroidir à température ambiante. Pendant ce temps, continuez à remuer de temps en temps pour éviter que la lessive ne se solidifie trop vite.

Étape 5 : transférer dans un contenant

Une fois la lessive refroidie, versez-la dans un bidon propre (réutilisez un ancien bidon de lessive, par exemple) à l’aide d’un entonnoir. Si vous souhaitez parfumer votre lessive, ajoutez une dizaine de gouttes d’huiles essentielles avant de fermer le bidon.

Étape 6 : agiter avant chaque utilisation

La lessive maison peut parfois se figer ou se déphaser. Agitez bien le bidon avant chaque utilisation pour retrouver une texture uniforme.

Fabriquer sa lessive maison est une alternative simple, écologique et économique, utilisant des ingrédients naturels comme le savon de Marseille, le bicarbonate et les cristaux de soude.

Comment utiliser sa lessive maison ?

Dosage : utilisez environ 1 verre (100 à 150 ml) de lessive pour une machine standard.

: utilisez environ 1 verre (100 à 150 ml) de lessive pour une machine standard. Cycle de lavage : votre lessive maison convient à tous les types de programmes, mais privilégiez une température d’au moins 30 °C pour une meilleure efficacité.

: votre lessive maison convient à tous les types de programmes, mais privilégiez une température d’au moins 30 °C pour une meilleure efficacité. Adoucissant naturel : pour remplacer l’adoucissant chimique, ajoutez un demi-verre de vinaigre blanc dans le compartiment prévu. Non seulement il adoucit le linge, mais il nettoie aussi votre machine.

Variantes et astuces

Lessive pour peaux sensibles

Si vous avez la peau sensible, évitez les huiles essentielles et utilisez un savon de Marseille hypoallergénique.

Lessive au savon noir

Le savon noir peut remplacer le savon de Marseille. Cette variante est particulièrement efficace pour détacher les vêtements très sales.

Texture trop épaisse ou liquide ?

Si la lessive devient trop épaisse, diluez-la avec un peu d’eau chaude. Si elle est trop liquide, ajustez la recette avec un peu plus de savon.

Les précautions à prendre

Conservation : la lessive maison se conserve plusieurs semaines à température ambiante, dans un endroit sec et à l’abri de la lumière.

: la lessive maison se conserve plusieurs semaines à température ambiante, dans un endroit sec et à l’abri de la lumière. Entretien de la machine : pour éviter tout encrassement, nettoyez votre machine régulièrement (programme à 60 °C avec du vinaigre blanc).

: pour éviter tout encrassement, nettoyez votre machine régulièrement (programme à 60 °C avec du vinaigre blanc). Test préalable : testez votre lessive sur un petit morceau de tissu pour vérifier qu’elle n’altère pas les couleurs ou la texture.

Conclusion : comment faire sa lessive maison ?

Faire sa lessive maison est un geste simple et accessible à tous. Cela ne nécessite que quelques ingrédients naturels et un peu de temps. En adoptant cette méthode, vous faites un choix bénéfique pour l’environnement, votre santé, et votre portefeuille.

Alors, pourquoi ne pas essayer dès aujourd’hui ? Vous pourriez bien être séduit par l’efficacité et la simplicité de cette alternative durable.