Documentaire

En l’espace d’un an, Leclerc a vu son chiffre d’affaires bondir de 8,5 % pour atteindre les 55,6 milliards d’euros en 2022. Grâce à une politique de prix agressive, la petite épicerie bretonne fondée par le père du très médiatique Michel-Edouard il y a près de 75 ans est devenue la première enseigne de grande distribution en France. Mais à quel prix ?

Quelles sont ses méthodes pour faire fondre les tarifs ? Petits arrangements avec les contrats de travail, utilisation abusive de main-d’œuvre, coup de pression sur les fournisseurs récalcitrants : « Complément d’enquête » dévoile les pratiques parfois contestables d’une enseigne qui a fait la fortune des propriétaires de ses magasins.