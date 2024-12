Documentaire

Nous sommes le 24 octobre 1273. La petite ville d’Aix-la-Chapelle accueille, en grande pompe, Rodolphe, comte de Habsbourg. Dans la majestueuse cathédrale, ce petit comte sans le sou reçoit la couronne de Charlemagne et le trône du Saint Empire romain germanique. C’est alors le premier membre de la famille princière des Habsbourg à accéder à la dignité impériale. Nul ne devine encore que cette dynastie va régner pendant près de six siècles sur un immense empire. Son territoire varie selon les empereurs, les époques. Mais en son cœur, se trouvent toujours les biens patrimoniaux des Habsbourg, les seigneuries d’Allemagne du Sud et d’Autriche, autant de terres qui sont le cœur et le bouclier de l’Empire.

Réalisateur : Nicolas Thomä