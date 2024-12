Documentaire

Qui sont les chrétiens d’Orient ? Quelle est leur Histoire ? Ce film propose de comprendre la place de ces chrétiens enracinés en Terre sainte depuis toujours. Une peuple qui vit, meurt et renaît au sein du monde arabe depuis deux mille ans. Construit grâce à des archives exceptionnelles et aux interventions de spécialistes reconnus, ce documentaire en deux parties (Origines et Exils) met en lumière l’influence ancienne de l’Occident au Moyen-Orient et ses conséquences complexes pour les chrétiens d’Orient en terre d’Islam.

Ce documentaire a été réalisé à des fins pédagogiques et peut contenir des images qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes une personne sensible, le visionnage de ce documentaire vous est déconseillé.

Réalisé par : Marc Wattrelot