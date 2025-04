Documentaire

En Pays de la Loire, on compte 68 000 adeptes de la chasse. Loisir pour certains, véritable passion pour d’autres, cette pratique est parfois discutée. Alors, qu’est-ce qui motive des gens, jeunes et plus âgés, hommes et femmes à cette pratique ? La chasse est une pratique très réglementée qui nécessite un contrôle permanent. Aurélien Viau, Responsable régional adjoint de l’Office National de la Chasse et la Faune Sauvage et Alain Bidault, Président de la fédération régionale des Pays de la Loire des chasseurs s’exprimeront sur ces règles et sur ce qui fait de la chasse un loisir attrayant.