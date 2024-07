Documentaire



Bienvenue à Salsomaggiore en Italie aux championnats du monde de la pizza. Ici, 50 nations vont se battre pour le titre de meilleur pizzaiolo du monde. Depuis que la compétition existe, les italiens ont toujours gagné mais cette année un français s’est mis en tête de les battre sur leur propre terrain. Ce français qui s’attaque aux italiens, c’est Lionel

champion de france de pizza réputé dans toute l’agglomération lyonnaise. Pour lui, remporter ce titre mondial c’est ni plus ni moins que l’ultime consécration de sa carrière. Pour prouver son savoir faire, le lyonnais a carrément imaginer tout un décor fait uniquement de pâte à pizza comme c’est la règle. Il lui a fallu six mois de travail et d’obstination pour confectionner cet étonnant mouli, ce four à pain et ce puits unique en son genre. Lors de la compétition, le jury ne jugera pas uniquement la pizza mais également la présentation artistique qui compte pour une grande partie dans la note finale. Et à ce sujet, Lionel n’est pas peu fier de sa trouvaille. Un documentaire d’Emmanuelle Jegou.