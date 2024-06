Documentaire



Chamane de Sibérie, Olga perpétue son art dans les Alpes suisses

Le son sourd d’un tambour résonne dans une vallée encaissée. Olga Letykai Csonka danse et chante d’un timbre gutturale et caverneux, comme venu des tripes, elle réveille et exalte la nature et ses esprits. Olga est une chamane originaire de Tchoukotka, un district autonome

de l’extrême nord-est de la Russie. Depuis plus de 20ans, elle vit en Suisse en Valais, mais son coeur et son âme restent profondément lié à sa terre natale. Elevée dans une famille d’éleveurs de rennes nomades tchouktches, elle est également imprégnée de la culture de sa mère Inuit, chasseurs de mammifères marins. Ce portrait est une immersion dans l’univers d’Olga où la nature occupe une place centrale dans son

approche spirituelle de l’existence. Un documentaire de Yannick Bacher pour Passe-moi les jumelles.