Documentaire

Après la Brigade des mineurs de Paris où Carole Rousseau a vécu une expérience bouleversante, l’animatrice part en immersion dans l’un des 18 centres de l’Etablissement Public d’Insertion de la Défense, à Mezieux, à 20km à l’ouest de Lyon. Dans ce centre de réinsertion, où la discipline est quasi-militaire, une deuxième chance est offerte aux jeunes adultes ayant décroché de l’école, en passe de sombrer dans la marginalité.

Unique critère de sélection : la volonté de s’en sortir. Réveil au clairon à 6h, levée des drapeaux au son de la Marseillaise, même uniforme pour tous, extinction des feux à 23h, les jeunes sont exposés à une discipline digne d’une caserne de l’Armée de terre. 6 mois (10 pour certains), c’est le temps qu’ils ont pour apprendre les rudiments de la vie en communauté et trouver un emploi. Au programme : maths, français, entretiens d’embauche, permis de conduire.

Carole Rousseau prend ses quartiers à l’internat et partage le quotidien de ces jeunes venus tenter leur chance. Elle va particulièrement suivre Erikson et Marina, qui, ici depuis 6 mois, se battent pour surmonter leurs difficultés.

Notre reporter va également suivre les enseignants, les encadrants, les psychologues ainsi que le directeur, ancien officier de l’Armée de terre, qui préparent les jeunes à avoir confiance en soi et à se battre pour se faire une place dans la société. Carole Rousseau partage leurs épreuves et moments de joie et va tenter de comprendre les motivations de chacun.