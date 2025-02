Documentaire

En 2001, la lucrative industrie du chocolat s’engageait, sous la pression des ONG, à faire disparaître le travail des enfants dans les plantations où elle se fournit en cacao, et ce avant 2006. Dix-huit ans plus tard, cette promesse a-t-elle été tenue ? La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial, a déployé de réels efforts pour endiguer ce fléau. Des écoles ont été construites, les cultivateurs ont été formés. Partout à la télévision, des avis rappellent que le travail des enfants est interdit. Pourtant, il n’a pas disparu. Loin dans la forêt, au bout de routes presque impraticables, dans des zones isolées, « Envoyé spécial » a découvert des enfants retenus malgré eux dans des plantations. Ils sont séparés de leurs parents, parfois revendus par des trafiquants, et leurs maigres revenus sont captés par des groupes armés. Un documentaire de Paul Moreira et Pedro Brito Da Fonseca