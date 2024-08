Documentaire



Plus de la moitié des habitants de notre planète vit désormais dans des villes.

Les mégalopoles, véritables cités tentaculaires, sont autant de miroirs grossissants de la culture et l’identité d’une société. Qu’est-ce qui fait battre le pouls de ces centres urbains gigantesques ? Qui sont les gens qui y vivent ? Quelles sont les tendances du moment et les paradoxes qui composent l’âme d’une mégapole ? Autant de questions qui servent de fil rouge à l’exploration urbaine d’Alexandra Leroux.

Alexandra nous invite à plonger au cœur de Bombay et à découvrir comment Maximum City indienne vibre tout au long de la journée. Au fil de son parcours, elle suit des livreurs de gamelles-repas, des blanchisseurs qui s’activent aux premières lueurs du jour et des employés des centres d’appel qui passent leur nuit au téléphone. Des quartiers privilégiés aux bidonvilles, des immeubles populaires aux galeries branchées, Alexandra nous fait découvrir un autre visage de Bombay.

Réalisateur : Laurent Sbasnick